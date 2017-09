Dois motociclistas morrem em acidentes semelhantes na Avenida São Domingos

Uma tarde trágica para Catanduva. Em menos de quatro horas, dois acidentes de trânsito com morte foram registrados pela Polícia Militar da cidade, nesta quarta-feira, dia 20. Em ambos, as circunstâncias foram as mesmas: motociclistas e dois ônibus se envolveram em colisôes na Avenida São Domingos, no centro.

A primeira ocorrência foi por volta das 15 horas, no cruzamento com a Rua 24 de Fevereiro. Tanto o ônibus quanto o motociclista seguiam pela via sentido Centro/Bairro, quando ao efetuarem a conversão para a esquerda para acessarem o pontilhão, houve a colisão.

A vítima, um homem de 56 anos, acabou debaixo do ônibus e morreu no local. A Polícia Militar e a Polícia Científica isolaram a área para evitar a aglomeração de curiosos.

Mais tarde, por volta das 17 horas, uma mulher que trabalhava como soldadora, acabou perdendo o controle de sua moto e bateu em um outro ônibus. Desta vez, o choque ocorreu no cruzamento com a Rua Brasil. A vítima também morreu na hora.

Nos dois casos, a perícia. A polícia vai investigar as causas dos dois acidentes.

Da Redação

Foto – Divulgação/Leitor WhatsApp/Notícia da Manhã