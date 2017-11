Divulgada a tabela da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018

Na tarde de ontem (22), foram divulgados os 128 participantes da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O número é recorde, trata-se da maior Copa São Paulo da história. Só no estado de São Paulo, serão 55 participantes, sendo 32 times-sedes, é o estado com maior número de clubes. A lista ainda conta com 20 equipes que disputam a Série A do Brasileiro. No grupo 4, o de Novo Horizonte, que novamente será uma das sedes do Campeonato, estão: Grêmio Novorizontino, Santos, América-RN e Aliança-CE.

Para o Técnico da equipe Sub-20, Willian Sander, esse ano promete um desafio ainda maior: “A Copa São Paulo é um campeonato difícil. Em comparação a tabela do ano passado, esse ano está mais apertado, será uma nova fase. Sabemos que são jogos de dois em dois dias, isso acompanhado de pressão emocional e um desgaste físico muito grande. Apesar de tudo, nossa equipe está preparada e esperamos dar continuidade em todo o nosso trabalho, acreditamos nesse caminho. Nossos atletas estão evoluindo e pretendemos chegar o mais longe possível.”

O Coordenador das Categorias de Base do Novorizontino, Marildo Ferreira Campos, acredita em grandes jogos para a temporada: “Teremos um grupo muito forte em nossa cidade, porém, estamos muito mais confiantes que o ano passado. Acreditamos muito em nosso elenco. Nossos atletas da equipe Sub-20 nos credenciam e nos dão ainda mais confiança para 2018. O torcedor pode esperar o mesmo de 2017. Além de todas as vitórias, tivemos a melhora do espetáculo e o modelo de jogo do técnico Willian, com muita posse de bola, muita lucidez e riscos calculados. Sem dúvida, teremos jogos muito bonitos. “, finalizou.

A Copinha começa no dia 2 de janeiro, a final será no estádio do Pacaembu, no dia 25 do mesmo mês, mesmo dia em que é comemorado o aniversário da cidade de São Paulo. A sequência de jogos, assim como as datas e horários ainda não foram divulgados pela FPF.

Foto – Grêmio Novorizontino