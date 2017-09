Diversas ruas estão com problemas de iluminação pública em Catanduva

Mais de 200 postes estão com lâmpadas queimadas.

Ao andar por Catanduva, principalmente a noite é possível notar uma grande quantidade de lâmpadas queimadas. Desde e bairros mais afastados do centro, como em ruas no coração da cidade como a rua Aracaju e Recife e até mesmo no viaduto A C Castelo Branco, ao lado da empresa de Café Solúvel, onde nossa equipe constatou 4 lâmpadas queimadas no sentido centro da cidade (mercadão).

Outros lugares mapeados, com lâmpadas queimadas foram: Rua Atlântida, no Tarraf; Ruas que fazem esquina com a José Nelson Machado,como a Rua Elisiário, que abriga parte da Caixa econômica Federal, o local fica bem escuro durante a noite, apenas com a luz da agência bancária; Rua Pernambuco no Parque Flamingo; Rua Rosa Cruz, bairro Colina do Sol e rua 24 de fevereiro. Praça do Idoso, postos de saúde e até o prédio da prefeitura e fórum têm lâmpadas queimadas.

Em contato com a Energia, foi informado que desde o ano de 2011, a manutenção e troca de lâmpadas queimadas ficou por conta da prefeitura de Catanduva, ficando responsabilidade exclusiva do poder público. ” A empresa esclarece, que toda a manutenção, ou seja, a troca de lâmpadas queimadas, luminárias, reatores e relés fotoelétrico, assim como a fiscalização pertencem às prefeituras”, disse em nota.

O vereador Julinho Ramos (DEM), é um dos parlamentares que sempre comenta em oportunidades distintas sobre esse problema, que gera diversas reclamações entre os munícipes. “Desde janeiro desse ano, mapeamos mais de 200 postes com lâmpadas queimadas pela cidade e notificamos a prefeitura, porém o que percebemos é que existe mão de obra para realizar o serviço, porém, não há materiais, ou seja, não compram lâmpadas o suficiente. Falta planejamento da atual gestão para resolver até os problemas mais simples. A população fica insegura, pois a falta de iluminação pública facilita delitos, agressões e outros crimes”, ressaltou o vereador.

Perguntas a respeito da manutenção da iluminação pública e outras dúvidas foram enviadas para a prefeitura de Catanduva, mas até o fechamento dessa edição não obtivemos respostas. Durante a sessão da câmara, realizada ontem, o Secretário de Obras e Serviços, Fernando Asprino, esteve presente e foi questionado sobre a iluminação e troca de lampadas e disse que em breve serão realizadas as trocas. Sua justificativa foi a falta de mão de obra, argumento que contesta a declaração do vereador Julinho Ramos, porém a compra de materiais também foi solicitadas pelos parlamentares que não receberam os relatórios da prefeitura.

A orientação da Energisa é que os moradores entrem em contato com a prefeitura pelo telefone: (17) 3531- 5300.