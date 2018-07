Ditinho Muleta cria atendimento prioritário à pessoa com autismo

O vereador Benedito Alexandre Pereira – Ditinho Muleta, protocolou na Casa de Leis no início do mês de junho, o projeto de lei nº 034/2018, que obriga todas as placas de atendimento prioritário a incluir o símbolo mundial do Transtorno do Espectro Autista.

O segundo secretário diz que a propositura tem por objetivo sanar um dos problemas referentes às dificuldades que os autistas e seus familiares enfrentam no dia a dia.

Na proposição o parlamentar descreve que todos os locais públicos e privados, tais como supermercados, bancos, farmácias, bares, restaurantes e similares, localizados na circunscrição do Município de Catanduva, ficam obrigados a incluírem o símbolo mundial da conscientização em relação ao Transtorno do Espectro Autista em todas as suas placas e avisos de atendimento preferencial.

“É importante obter o símbolo mundial do Transtorno do Espectro Autista em nosso município para poder distinguir lugares dando atendimento preferencial aos mesmos. Vale ressaltar que o autismo tem vários graus de níveis, fazendo com que muitas das vezes o portador se torne difícil de percepção e até mesmo impaciente ou agressivo; esse símbolo irá ajudá-los, uma vez que, muitos destes tem de ficar esperando como qualquer cidadão para ser atendido, sendo que o autista precisa de um atendimento preferencial devido ao transtorno que os cercam”, esclareceu, Ditinho Muleta.

O Projeto foi aprovado por unanimidade,em segunda discussão na sessão do dia 03 de julho.

Da Redação

Foto – Divulgação