Direito UNIFIPA tem reconhecimento renovado pelo MEC

Dr. Luís Antonio Rossi é o coordenador do curso de Direito da UNIFIPA

O Ministério da Educação, através da Portaria nº 820, de 22/11/18, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, publicada dia 26 de novembro último no Diário Oficial da União, renovou o reconhecimento do curso de Direito da UNIFIPA. A renovação, além de garantir a validade do curso até o ciclo seguinte de avaliação, também é condição necessária, juntamente com o registro, para a validade nacional dos diplomas.

“A renovação referenda, mais uma vez, visita técnica do MEC realizada no final do ano de 2014, oportunidade em que, pelas excelências didático-pedagógicas e de infraestruturas constatadas pela comissão avaliadora do MEC, atribuiu a nota máxima ao curso. Esta conquista é fruto do empenho da Fundação Padre Albino, coordenação, docentes, funcionários e estudantes em manter a excelente qualidade, aliada a uma estrutura que possibilite ao corpo discente vivenciar o Direito em sua mais alta dimensão”, afirma o coordenador do curso, Prof. Dr. Luís Antonio Rossi.

As renovações do reconhecimento de cursos são sempre solicitadas ao final de cada ciclo avaliativo do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior/SINAES.

