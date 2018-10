Dia das Crianças terá festa popular no Conjunto Esportivo

O Dia das Crianças promete muita diversão em Catanduva. Para marcar a data, a Prefeitura de Catanduva, por meio do Fundo Social de Solidariedade, vai promover uma festa popular, na sexta-feira, dia 12. A entrada é gratuita.

Por conta do feriado, o “Brincar de Viver” terá programação das 10 às 16 horas, no Conjunto Esportivo Anuar Pachá. A atividade faz parte da programação elaborada especialmente em comemoração ao Centenário de Catanduva.

Para alegria da garotada, será instalado parque inflável com piscina de bolinhas, pula-pula, quadra de futebol de sabão, guerra de cotonetes e mult park. Os pequenos também poderão desfrutar de oficinas culturais, esculturas com bexigas e pintura facial. Serão distribuídos: suco, água, pipoca e algodão doce.

A recomendação é que as crianças permaneçam no local acompanhadas de seus responsáveis. Durante o evento, a Guarda Civil Municipal (GCM) vai monitorar o espaço para garantir a segurança de todas as famílias. Além disso, equipes da Prefeitura vão dar a cobertura necessária à realização do evento.

Da Redação

Foto – Divulgação