Desligamento do sinal analógico de TV segue até 12 de dezembro em Catanduva

Emissoras de TV começam a desligar o sinal analógico e transmitir a programação apenas pelo sinal digital em Catanduva. A população que ainda não se preparou pode ficar sem acesso à programação aberta. O desligamento de todos os canais será concluído em 12 de dezembro.

De acordo com informações da Seja Digital, entidade responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico para o sinal digital da televisão no Brasil, as emissoras de TV de 395 cidades do interior de São Paulo estão autorizadas a desligar o sinal analógico, a partir das 23h59 desta quarta-feira, 28.

“O desligamento tem início nessas 395 cidades e as pessoas que ainda não migraram precisam se preparar porque o sinal analógico pode ser desligado a qualquer momento”, diz o presidente da Seja Digital, Antonio Carlos Martelletto.

Para saber se tem direito ao kit gratuito, composto por antena digital e conversor, as famílias precisam acessar o site www.sejadigital.com.br/kit ou ligar para o número 147, com o NIS (Número de Identificação Social) em mãos.

Kits gratuitos

A Prefeitura de Catanduva e a Seja Digital estão promovendo campanhas de esclarecimentos à população, além de orientações a beneficiários de programas sociais sobre a distribuição e instalação de kits gratuitos com conversor e antena.

Na cidade, equipes da Seja Digital fizeram buscas casa a casa e nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) por moradores que têm o direito de receber o kit. O trabalho teve apoio dos Agentes Comunitários de Saúde.

Sintonize

Perto do prazo para o desligamento do sinal analógico da TV aberta, Catanduva possui até agora oito canais com sinal digital: SBT Digital (34.1), Rede Vida HD (32.1), TV Tem HD (26.1), Band HD (25.1) e Record HD (7.1), além da TV Cultura HD (4.1) e seus dois canais agregados: Univesp TV (4.2) e MultiCultura (4.3).

A transição do analógico para o digital é responsabilidade de cada emissora, que precisa substituir equipamentos e regularizar cada estação de retransmissão.

Da Redação

Foto – Divulgação