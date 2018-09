Desfile Cívico de Urupês comemora 90 anos do município com diversas alas e carros alegóricos

No próximo domingo (23 de setembro), acontece o desfile cívico em comemoração aos 90 anos do Município de Urupês. Em 2018, o evento ganha novas proporções. Serão cerca de 20 alas e carros alegóricos que representarão a diversidade das cinco regiões brasileiras.

O desfile tem previsão de início para as 9h (da manhã), com saída do paço municipal, descendo pela rua Gonçalves Lêdo e subindo a José Bonifácio, dentro do circuito tradicional. Espera-se que cerca de cem pessoas de diversas escolas municipais, entidades e empresas privadas desfilem no evento, além da participação massiva da população, que sempre apoiou os atos cívicos. O desfile também contará com a presença de fanfarras de outras cidades, da Banda Municipal Gomes & Verdi e da Orquestra de Viola Caipira Mundo Novo.

Organizado pela Prefeitura de Urupês, o desfile faz parte das atrações do aniversário da cidade, que comemora 90 anos de emancipação política neste ano. Além dele, a população também pode participar das atrações da tradicional Festa do Peão, realizada pela Associação de Rodeios, que tem início nesta quinta-feira (20).

Da Redação

Foto – Divulgação