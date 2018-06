Desde janeiro, região registrou 78 casos da Gripe A H1N1

Catanduva e região enfrentam o período de maior atividade viral da Influenza. Somente em junho, quatro pessoas morreram em decorrência do vírus da gripe A H1N1. As vítimas são de Paraíso, Ariranha, Potirendaba e Pindorama. De acordo com boletim epidemiológico do Departamento da Vigilância em Saúde (Devisa), são 78 casos confirmados da doença, desde o começo do ano.

A maior incidência tem sido registrada pelo vírus A H1N1: Catanduva (30), Pindorama (05), Itajobi (03), Novais (04), Tabapuã (03), Monte Azul Paulista (02), Pirangi (02), Ariranha (01), Catiguá (01), Embaúba (01), Novo Horizonte (02), Paraíso (02), Potirendaba (01) e Cândido Rodrigues (01).

Em seguida, sobressaem os casos pelo subtipo A/H3 sazonal: Catanduva (08), Fernando Prestes (04), Itajobi (02) e Santa Adélia (01). Também foram registrados dois casos positivos de Influenza B, sendo um de Catanduva e outro de paciente residente em Campos do Jordão. Até agora, foram 219 notificações e 113 exames deram resultado negativo.

A Influenza é uma infecção aguda que acomete o sistema respiratório, com elevado potencial de transmissão. A vigilância é realizada por meio do monitoramento de pacientes internados com sintomas da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

VACINAÇÃO

Os números reforçam a importância da vacinação, especialmente para o grupo de risco priorizado pelo Ministério da Saúde. Em Catanduva, a campanha de vacinação foi estendida, pela segunda vez e segue até a próxima sexta-feira, dia 22. Conforme prévia da Secretaria de Saúde, foram aplicadas 21.616 doses da vacina, o equivalente a 74% de cobertura vacinal.

Na cidade, nenhum grupo bateu a meta esperada de 90%. A procura pela vacina tem sido menor entre gestantes e crianças, dos quais apenas 54% e 59% foram imunizadas, respectivamente. Das mulheres no período pós-parto 66% se vacinaram, além de 77% de idosos e 84% de trabalhadores da saúde.

Nessa nova fase da campanha, as doses da vacina também são ofertadas a crianças de cinco a nove anos e para adultos, de 50 a 59 anos. O atendimento nos postos de vacina nos bairros é feito de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas.

LOCAIS

Unidades com sala de vacina: CS1 Dr. José Perri (Postão), UBS Central, USF Imperial, USF Flamingo, USF Euclides, USF Santa Rosa, USF Lunardelli, USF Nosso Teto, USF Santo Antônio, USF Gaviolli, USF Pedro Nechar, USF Alpino, USF Bom Pastor, USF Pachá, USF Del Rey, USF Nova Catanduva, USF Solo Sagrado, USF Theodoro Rosa Filho, USF Monte Líbano, UBS Vila Soto, UBS Vertoni e UBS Parque Glória.

Da Redação

Foto – Divulgação