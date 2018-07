Delegação de Catanduva terá 300 atletas nos Jogos Regionais

Catanduva terá cerca de 300 atletas nos Jogos Regionais 2018, em Votuporanga. A delegação estará representada em quase 100% das modalidades da competição. O grupo recebe suporte da Prefeitura de Catanduva, que tem destinado atenção à organização, além de alimentação, transporte e materiais utilizados pelos atletas.

Os detalhes da programação, logística e regulamento dos jogos foram definidos em congresso com a participação de representantes da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo (Smelt) no começo do mês.

“Estamos trabalhando intensamente para oferecer toda estrutura necessária aos nossos atletas ao longo da competição, para que consigam bons resultados para cidade”, destaca a secretária de Esportes, Maria Rita Aguilar Araújo.

A cidade vai brigar por medalhas no judô (masculino e feminino), natação (feminino e masculino), natação para atletas com deficiência (masculino e feminino), ginástica rítmica (feminino) e artística (masculino e feminino), vôlei de praia (masculino e feminino), ciclismo (masculino), tênis (masculino,) xadrez (masculino e feminino), basquete (masculino e feminino), handebol (masculino e feminino), capoeira, futebol (masculino), malha (masculino), karatê (masculino e feminino), bocha, tênis de mesa, futsal, vôlei (masculino e feminino), damas, atletismo e atletismo para atletas com deficiência (masculino e feminino) e taekwondoo (masculino e feminino).

Como diferencial, em 2018, o número de atletas municipais é duas vezes maior que o total de competidores que a cidade teve na edição anterior do jogos. Na ocasião, eram 104 atletas inscritos por Catanduva.

As equipes começam a viajar na próxima terça-feira, dia 17. Um dia depois, a cidade estreia nos jogos com participação em várias modalidades, dentre elas, a natação.

Os Jogos Regionais do Interior em Votuporanga vão de 16 a 29 de julho. A competição reunirá seis mil atletas de 26 modalidades esportivas, de mais de 60 cidades vinculadas às Delegacias Regionais de Esporte, pertencentes à 6ª Região Esportiva do Estado de São Paulo. Os jogos serão disputados em duas categorias, livre e até 20 anos. As exceções serão as equipes de ginástica artística feminina e masculina, que terão atletas com idades entre 14 e 16 anos.

Imagem: Comunicação/Prefeitura de Catanduva