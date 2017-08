Delegação de Catanduva garante quarta posição no Jori 2017

O grupo da terceira idade de Catanduva ficou na quarta posição na classificação geral dos Jogos Regionais do Idoso (Jori), disputados em Votuporanga. A delegação local, composta por 104 atletas, teve representantes nas 14 modalidades e figurou entre as três cidades mais competitivas em oito categorias.

A maior parte dos envolvidos tem apoio da Prefeitura de Catanduva, por meio da Coordenadoria de Inclusão Social.

No geral, Catanduva somou 71 pontos, ficando à frente de Votuporanga, cidade-sede do evento, que conseguiu 62 pontos e ocupou a 5ª posição no ranking. No topo da lista dos municípios participantes aparece São José do Rio Preto, com 140 pontos, seguido por Araçatuba, com 113 pontos, e Jales com 93.

Catanduva faturou 13 medalhas e subiu ao pódio nas provas de tênis masculino e feminino A e B, tênis de mesa feminino A e B, natação masculino, voleibol masculino B.

O Jori é considerado o principal evento esportivo da terceira idade de São Paulo. A idade mínima de participantes é de 60 anos. O atleta mais idoso de Catanduva é Pirajá Procópio, de 91 anos, que ganhou provas de natação.

Os jogos são disputados em oito regiões administrativas do Estado. Em Votuporanga foram 3,5 mil atletas de 84 cidades. A fase garante classificação para os Jogos Abertos do Idoso, que serão realizados em outubro, em Sertãozinho.

Imagem: Delegação/Prefeitura de Catanduva