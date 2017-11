Defesa Civil participa de debate sobre prevenção a desastres

A Defesa Civil de Catanduva participou, esta semana, de workshop em São Paulo sobre a elaboração de um plano de prevenção para reduzir riscos de desastres. Trata-se de evento denominado “Sendai Américas” – implementando o Marco Sendai em Nível local. A iniciativa é coordenada pelo órgão estadual, juntamente com a Oficina das Nações Unidas para a Redução dos Riscos de Desastres.

O Marco Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030 fornece diretrizes para apoiar os esforços em nível nacional e local que buscam construir resiliência a desastres no contexto do desenvolvimento sustentável.

Nas discussões, a Defesa Civil local tem se posicionado favorável à pauta para que o plano seja bem-sucedido. Para isso, são necessários comprometimento político e a demanda social.

Nesse caminho, as principais prioridades são: ampliar a participação no planejamento a nível local; redução de riscos de desastres; adaptação à mudança climática e reforçar as capacidades de funcionários dos governos locais no que diz respeito ao compromisso de implementar o Marco Sendai, com enfoque no desenvolvimento e implementação de planos de redução de riscos.

O evento foi realizado no Palácio dos Bandeirantes, com participação da coronel PM Helena dos Santos Reis, secretária-chefe da Casa Militar e coordenadora estadual de Defesa Civil. O encerramento é nesta quinta-feira, dia 30.

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa