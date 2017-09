Defesa Civil notifica órgãos para urgência no desvio dos trilhos

Diante dos descarrilamentos registrados em Catanduva, a Defesa Civil notificou órgãos competentes para que providenciem de forma emergencial a retirada dos trilhos da linha férrea que cortam o município. A solicitação foi encaminhada ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e à Rumo – concessionária da ferrovia.

A manifestação da Defesa Civil ocorre logo depois ao descarrilamento registrado na área rural da cidade, na terça-feira, dia 29. Esse foi o segundo acidente na linha férrea no município em dois meses. Fotos de ambos os acidentes e boletins de ocorrência que tratam dos casos foram anexados às notificações.

Agentes da Defesa Civil fizeram análises no local do descarrilamento e decidiram cobrar, de forma oficial, que algo seja feito, sob o argumento de que os trilhos no meio da cidade ameaçam a segurança da população e atrapalham a vida das pessoas.

“Caso não seja feito o solicitado, podemos ser alvos de tragédias, dilapidando patrimônios e ceifando vidas de pessoas que transitam ou que trabalham as margens da linha férrea”, consta em trecho da notificação.

Em Catanduva, os comboios passam em intervalos de aproximadamente meia hora. São composições com cerca de 80 vagões, que normalmente transportam grãos e combustível. Nas passagens de nível pelas ruas São Paulo, 15 de Novembro e Florianópolis, as máquinas cruzam entre si. Quando ocorre a manobra, o trânsito chega a ficar interrompido por pelo menos 15 minutos.

Da Redação

Foto – Assessoria de Comunicação/Prefeitura de Catanduva