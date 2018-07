Defesa Civil conclui demolição de imóvel abandonado na rua Taubaté

A Coordenadoria de Defesa Civil de Catanduva concluiu o processo de demolição de uma casa localizada na rua Taubaté, no Jardim Soto. As condições do imóvel motivaram intervenção do órgão desde 2015, quando o local foi alvo de incêndio.

Conforme laudos, a estrutura da edificação era antiga e ficou comprometida devido às chamas. Mesmo com risco de desabar, a casa passou a ser ocupada por moradores de rua. A situação também gerou reclamação de vizinhos.

Recentemente, eles passaram a ser acompanhados pela equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social e deixaram o espaço.

Antes de providenciar a demolição, a Prefeitura notificou o proprietário do imóvel a fazer as adequações, dentro das medidas processuais cabíveis, mas não houve manifestação. Os custos do trabalho e demais dívidas serão lançados no cadastro do imóvel e o responsável pela área terá de arcar com a dívida.

Imagem: Comunicação/Prefeitura de Catanduva