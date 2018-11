Curso profissionalizante é oportunidade a gestores de Turismo

Comerciantes e empresários nos ramos de hotelaria, bares e restaurantes de Catanduva, cujo atendimento é voltado principalmente aos turistas, terão uma oportunidade gratuita de se qualificar. O Ministério do Turismo está com inscrições abertas, até 19 de novembro, para o curso profissionalizante de gestor de Turismo.

Serão 35 aulas, em 50 horas, sobre elaboração de projetos para o desenvolvimento do turismo local, legislação, turismo sustentável e programas e ações do Governo Federal voltados à área. Os participantes receberão certificado. Para se inscrever, o interessado deve fazer o cadastro no site http://gestor.turismo.gov.br/.

De acordo com o gestor de Turismo em Catanduva, Fernando Bonvino, o município conta com um público local e outro de visitantes e turistas. Os visitantes, segundo ele, são pessoas de fora que não dormem na cidade; já os turistas são aqueles que se hospedam no município, ocupando um dos 800 leitos disponíveis em Catanduva.

A capacitação de gestores, diz Bonvino, poderá aprimorar o acolhimento ao visitante, resultando na elevação do poder de consumo local. A análise leva em conta estudo da Organização Mundial do Turismo de que uma pessoa fora do seu local de origem gasta, em média, US$ 100 por dia durante sua permanência no local de destino.

Esses recursos poderão beneficiar, sobretudo, as redes de hotelaria e gastronomia, uma vez que esses são negócios inerentes ao fluxo global de pessoas.

“Acolher bem, nos dias atuais, pode não ser suficiente, já que devemos considerar que meu principal concorrente não é mais meu vizinho, mas outros municípios que também recebem pessoas de fora. No passado, pessoas de fora eram consideradas “forasteiras”. Atualmente, são disputadas – pela qualidade de produtos, serviços e atendimento – por cidades e países que descobriram esse mercado emergente”, diz.

Ainda de acordo com o gestor da Prefeitura, é essencial aos gestores locais conhecer esse novo horizonte de negócios. Os cursos de qualificação do Ministério do Turismo são básicos, de fácil compreensão e gratuitos. “É uma boa oportunidade para quem deseja ampliar conhecimentos nessa abrangente área do setor econômico.”

“Um bom atendimento vira lembrança de viagem. Turista satisfeito retorna e divulga o destino, e toda a cadeia produtiva se beneficia direta e indiretamente”, frisa a Coordenadoria Geral de Qualificação Turística, órgão do Ministério do Turismo.

Curso

O curso de Gestor do Turismo é online e gratuito, dividido em 35 unidades, e o aluno poderá acessar por meio de qualquer dispositivo com internet, como smartphone, tablet ou computador. O certificado vale como curso profissionalizante.

