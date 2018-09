Curso de Enfermagem da Unifipa irá realizar exames e orientações na praça

O curso de Enfermagem da UNIFIPA neste sábado, 22 de setembro, no evento “Fundação Padre Albino na praça” dará orientações sobre prevenção do câncer de mama, DST/AIDS, avaliação de pés diabéticos e higienização correta das mãos, além de exames rápidos de glicemia e pressão arterial.

Alunos e professores do curso de Enfermagem orientarão sobre como prevenir o câncer de mama, com recomendações para o autoexame, DST/AIDS e higienização das mãos com folhetos e produtos, como álcool gel, grande aliado no combate de bactérias e vírus presentes na região das mãos. Os graduandos do curso também farão a avaliação dos pés de pessoas com diabetes, já que a doença pode favorecer o desenvolvimento de úlceras (feridas) nas áreas machucadas ou infeccionadas dos pés, que podem ocorrer quando a circulação sanguínea é deficiente e os níveis de glicemia são mal controlados.

Para complementar as ações de saúde familiar e prevenção, exames rápidos, como de glicemia capilar, que mede os níveis de açúcar no sangue, e pressão arterial, para detectar possíveis alterações no fluxo sanguíneo, serão realizados para os interessados de forma totalmente gratuita.

Vacinação, testes e exames

O curso de Biomedicina da UNIFIPA dará orientações sobre hábitos saudáveis, diarreia infantil, exames para detecção de DST/AIDS e hepatites, vacinação contra HPV, realização de tipagem sanguínea, testes glicêmicos e microhematócrito de forma gratuita para a população. Também haverá exposição de plantas medicinais e produtos fitoterápicos elaborados pela Liga de Plantas Medicinais e Fitoterapia (LPMF) do curso, como chás, xaropes, gel, creme, pomada, spray e xampus.

Peso e postura

Os cursos de Educação Física – Bacharelado e Licenciatura da UNIFIPA realizarão avaliações posturais, flexibilidade, medição do percentual de gordura do corpo e análises do IMC e RCQ. Durante toda a manhã os integrantes do curso estarão em stand montado especialmente para a realização dos testes, análises e orientações para a população interessada. Serão aferidos os percentuais de gordura através do método de dobras cutâneas, realizado com aparelho adipômetro, que é parecido com um “alicate” e consegue medir a gordura subcutânea em milímetros. Os cálculos do IMC – Índice de Massa Corpórea e RCQ – Relação Cintura-Quadril completarão as avaliações de peso e gordura.

Também será feita no local a análise de possíveis disfunções posturais e verificação da flexibilidade do público, com orientações em caso de constatações de anomalias. O não diagnóstico e a correção postural podem levar ao uso incorreto das outras articulações corporais, uma vez que o corpo busca a compensação para manter o equilíbrio, piorando ainda mais a qualidade de vida.

No palco haverá apresentação de danças, instrumentos musicais, grupo de Street Dance, Street Dance Solo e Zumba. Todas as atividades desenvolvidas durante o evento são gratuitas e encerram a XXVII Semana Monsenhor Albino.

Da Redação

Foto – Divulgação/Assessoria FPA