Curso de Direito da UNIFIPA realiza I Jornada Jurídica

Na próxima sexta-feira (06 de abril), às 19h30, no Câmpus São Francisco, o curso de Direito da UNIFIPA realiza a sua I Jornada Jurídica, com palestra do professor de Direito Constitucional e Direito Processual Penal Flávio Martins Alves Nunes Júnior.

O palestrante, que é autor de diversas obras jurídicas e tem experiência de mais de duas décadas na docência, é coordenador acadêmico de congressos internacionais de Direito Constitucional, professor da pós-graduação em Direito Constitucional do Damásio Educacional e professor do curso Saber Direito da TV Justiça, entre outros.

O evento faz parte das atividades de Extensão do curso e contará com a presença de alunos e egressos da UNIFIPA previamente inscritos.

Da Redação

Foto – Divulgação