Curso de Direito da FIPA realiza Feira Literária na Praça Monsenhor Albino

O curso de Direito da FIPA está promovendo a II Feira Literária “Espalhe Histórias” em benefício do Hospital de Câncer de Catanduva que acontece nos dias 2, 9 e 16 de dezembro na Praça Monsenhor Albino das 8h00 às 12h00. O projeto, que teve início na Semana Monsenhor Albino realizada em setembro, segue em sua segunda edição com títulos literários variados vendidos abaixo do custo.

Os interessados em fazer doações de livros podem levar até o Câmpus São Francisco da FIPA, localizado na Rua Seminário, 281, bairro São Francisco, ou no Câmpus Sede na Rua dos Estudantes, 225, no Parque Iracema. Telefones para contato (17) 3311-4800 e 3311-3328.

Da Redação

Foto – Divulgação/FPA