Cultura recebe projetos de arte-educadores para Oficinas 2019

A Secretaria de Cultura iniciou a fase para apresentação de projetos de arte-educadores que queiram ministrar aulas no Programa de Oficinas Culturais. As inscrições vão até 30 de novembro, somente em dias úteis, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17 horas, na Estação Cultura Deca Ruette.

Podem participar somente pessoas jurídicas que tenham como objetivo atividades artísticas e culturais que comprovem que a área de atuação é compatível com o objeto do edital.

Além do projeto escrito, os proponentes habilitados deverão realizar aula demonstrativa e apresentar amostras do trabalho, em dia e horário específicos, agendados pela Comissão de Seleção de Projetos Técnicos.

Serão aceitos projetos para as áreas de Audiovisual, Artesanato, Artes Plásticas, Artes Visuais, Dança, Teatro, Literatura, Música e outros formatos. Poderão ser apresentados projetos específicos para o período de férias, bem como oficinas esporádicas de curta duração.

A remuneração para os arte-educadores habilitados será de R$ 18,10 por hora/aula. A carga horária será definida conforme as necessidades da Secretaria de Cultura. As inscrições deverão ser protocoladas na Divisão das Oficinas Culturais, situada na rua Rio de Janeiro, 100, no Centro.

Edital

O edital e seus anexos estão disponíveis em www.catanduva.sp.gov.br. Informações: (17) 3531-5107 e 3531-5106 ou pelo email oficinas.cultura@catanduva.sp.gov.br.

Da Redação

Foto – Divulgação