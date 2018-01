Cultura no Bosque terá quatro apresentações teatrais até o dia 28

O projeto de férias ‘Cultura Bosque’ será realizado em janeiro, com quatro apresentações agendadas aos domingos, no Bosque Municipal. As atividades são gratuitas e destinadas a toda a família, com o objetivo de oferecer opção cultural e de lazer e incentivar a produção teatral dos grupos locais.

A atividade conta com espetáculos teatrais, intervenções e contações de histórias. “A iniciativa visa estimular o gosto pela arte, oferecer opção cultural e de lazer para a família no período de férias, além de incentivar a produção teatral dos grupos catanduvenses”, disse a diretora de Cultura, Cris Anovazzi.

As exibições são aos domingos, nos dias 7, 14, 21 e 28 de janeiro, sempre com início às 15 horas. A realização é da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Cultura e apoio da Secretaria de Meio Ambiente.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3531-5100.

Programação

Dia 7 – Cia Os Bardoso – Impro no Bosque

Dia 14 – Cia Novelo de Histórias – Meninos de todas as cores

Dia 21 – Grupo Flor de Chita – Ciranda e Cantigas

Dia 28 – Grupo Cabrabão – Só para cabritos

Serviço

O Bosque Municipal está localizado na rua 3 de Maio, 17, no Jardim do Bosque.

Da Redação

Foto – Divulgação