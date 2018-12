“Cultura no Bosque” tem programação definida para próximo ano

A programação do “Cultura no Bosque” para 2019 já está definida. O projeto, que já se tornou tradição em Catanduva, é realizado sempre aos domingos durante as férias escolares, nos meses de janeiro e julho. Para o próximo ano, a grade conta com oito espetáculos, quatro para cada período do recesso escolar.

A escolha das peças foi feita por meio do edital de Espetáculos e Intervenções Teatrais, lançado pela Secretaria Municipal de Cultura. Ao todo, seis propostas, de três proponentes, foram selecionadas para compor a grade de programação.

Além da seleção, também se apresentam os alunos dos cursos de teatro para crianças, teatro iniciante (adolescentes e adultos) e artes integradas do Programa de Oficinas Culturais da Estação Cultura.

“Os espetáculos e intervenções compõem uma grade diversa em temática e estética, promovendo de forma lúdica a reflexão e o estímulo do gosto pelas artes”, informou a secretária de Cultura.

As apresentações são sempre aos domingos, às 15 horas. Mas, os espectadores já podem começar a diversão antes mesmo dos espetáculos. A partir das 13h30, o “Cultura Móvel” já estará à espera dos participantes. A iniciativa visa descentralizar as Oficinas Culturais, promovendo aulas de artes destinadas às crianças.

Os eventos, realizados no Bosque Municipal, são totalmente gratuitos. A ação é idealizada pela Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Cultura, e tem apoio da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura.

Programação

06/01 – O Fim Do Recreio – Turma de teatro para crianças das Oficinas Culturais

13/01 – As Cores de Rosa – Turmas de teatro iniciantes e artes integradas das Oficinas Culturais

20/01 – O Menino de Todas as Cores – Grupo Flor de Chita

27/01 – Rita e a Pipa – Grupo Cabrabão

07/07 – O Palhacinho Branco – Sobrado Verde

14/07 – Caça à Magia no Bosque – Sobrado Verde

21/07 – Ariano à La Carte – Grupo Cabrabão

28/07 – Uma Floresta de Histórias – Grupo Flor de Chita

