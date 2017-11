Cultura na Praça tem oficinas e música ao vivo no sábado

O programa Cultura na Praça terá mais uma edição neste sábado, dia 25, das 10 às 12 horas. As atividades são realizadas no Espaço Cultural da Praça 9 de Julho, com entrada gratuita.

Nesta edição, os interessados podem participar das oficinas Primeiros Pontos – Crochê e Bonecas Negras em Feltro. Além disso, o público que passar pelo local poderá assistir, de graça, ao ensaio aberto da Camerata de Cordas da Orquestra Escola de Catanduva (OEC).

O Cultura na Praça tem entre seus objetivos promover a arte e colocá-la ao alcance da população. Pensando nisso, a cada edição, o evento conta com atividades diversificadas, com apresentações e intervenções artísticas – atendendo a todos os gostos.

Projeto

O projeto é uma ação democrática de ampla participação popular e visa incentivar a prática e gosto pelas artes, além de contribuir para a difusão cultural, por meio de atividades que contemplem variadas expressões artísticas, em sua maioria, protagonizadas por artistas catanduvenses. o evento é promovido pela Secretaria de Cultura.

Da Redação

Foto – Comunicação/Prefeitura de Catanduva