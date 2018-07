CTC recebe show da dupla Edson & Hudson no dia 3 com renda pró HCC

Edson & Hudson chegam para animar mais uma noite no interior de São Paulo. No dia 3 de agosto, eles sobem ao palco do Clube de Tênis para o show com 100% da renda revertida para o Hospital de Câncer de Catanduva.

Novo cenário, um repertório recheado de surpresas e emoções, músicas que fazem parte da vida de milhões de brasileiros e novas composições estão em ‘Eu E Você De Novo’. “Para nós é uma alegria muito grande cantar e tocar nesta cidade tão especial e ainda mais, poder ajudar o Hospital de Câncer de Catanduva que tem um trabalho tão sério. É bom o público ir se preparando! A festa não tem hora para acabar. O chão vai tremer e o ‘bicho’ vai pegar”, dizem os cantores.

O show faz parte da programação dos 100 anos da chegada de Padre Albino a Catanduva e é um presente da Fundação Padre Albino a seus funcionários, que terão entrada gratuita.

Na apresentação, os riff’s inconfundíveis da guitarra de Hudson darão o tom para ‘Galera Coração’. Na sequência, ‘Azul’, responsável por torná-los conhecidos nos quatro cantos do Brasil no ano de 2001.

No time das consagradas, ‘Rabo de Saia’, ‘Me Bate Me Xinga’, ‘Vamos Fazer Festa’, ‘Te Quero Pra Mim’, ‘Foi Deus’, ’Foi Você Quem Trouxe’, dentre tantas outras.

‘Eu e Você De Novo’, canção que dá nome ao DVD e a nova turnê, sempre abre espaço para a declaração emocionada dos cantores a cada show realizado.

‘Não Deixo Não’, a primeira do registro a ser apresentada ao mercado, com certeza estará na ponta da língua do público e confirmará o porque vem alcançando posições expressivas nos rankings que medem a execução nas rádios em todo o país. Já ‘Nosso Contrato’, a nova música de trabalho e que traz o belíssimo dueto com Luan Santana, também fará parte do show.

Na guitarra, Hudson demonstrará toda a habilidade interpretando clássicos de Dire Straits (Sultans Of Swing), Guns N’Roses (Sweet Child O’Mine) e The Godfather (tema de O Poderoso Chefão).

Para homenagear grandes artistas e relembrar as próprias histórias pessoais e musicais, Edson e Hudson trazem para a apresentação dois momentos: Pequi do Goiás – ‘Entre Tapas e Beijos’, ‘Como Um Anjo’, ‘Ciúme Exagerado’ ‘Deixa Eu Te Amar’, ‘Porta-Retrato’, e o Momento Modão – ‘Boate Azul’, ’60 Dias Apaixonado’, ‘Ainda Ontem Chorei de Saudade’ e ‘Viva a Vida’. Em ‘Galopeira’, Edson demonstra toda a extensão vocal que possui e o talento inegável que o consagrou como um dos mais importantes cantores do país.

Ingressos

Os acompanhantes dos funcionários e o público externo pagam R$ 50,00 pelo ingresso na pista e também haverá mesas para quatro pessoas, com direito a mesa de frios e jantar, bebida à parte e rolha livre. As mesas custam R$ 1.500,00; R$ 1.200,00 e R$ 1.000,00 e podem ser reservadas no Setor de Captação de Recursos da Fundação, fone 3311-3365, onde são vendidos os ingressos, também encontrados na Drogaria Central da Rua Brasil, 1910.

Serviço:

Edson e Hudson – Eu E Você De Novo

Data: 3 de agosto

Horário: a partir das 21h

Local: Clube de Tênis Catanduva

Show com 100% do valor revertido ao Hospital de Câncer de Catanduva/HCC

Mais informações em: www.fundacaopadrealbino.org.br/100anos

Telefone: (17) 3311-3365

Da Redação

Foto – Erick Oelk