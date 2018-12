Crise do Transporte: Prefeitura decreta situação de emergência e divulga linhas de ônibus

A Prefeitura de Catanduva decretou situação de emergência no serviço de transporte público coletivo de passageiros, por meio do Decreto nº 7.525/2018, publicado na edição nº 1.209 do Diário Oficial, neste sábado, 15 de dezembro.

Junto à publicação, foram veiculados os horários e itinerários do sistema emergencial que entra em vigor na segunda-feira, dia 17, com ônibus e motoristas da frota do município.

Serão atendidos de forma prioritária os bairros mais distantes, as principais linhas e os horários de maior movimento, das 5h às 9h, 11h às 13h e 17h às 23h, com variações no sábado e domingo. O material também estará disponível no Terminal Urbano.

Confira aqui os novos itinerários.

