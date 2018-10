Crianças têm diversão garantida no Bosque, neste domingo

A Prefeitura de Catanduva preparou uma programação especial para a Semana da Criança. Além do “Brincar de Viver”, evento realizado na data em que se comemora o Dia das Crianças, tem mais diversão garantida para o final de semana na cidade. As atividades serão realizadas no Zoológico Municipal.

A primeira delas, a oficina “Arte em Feltro no Zoo”, prevê a confecção de um chaveiro em forma de macaco prego – um dos principais animais do Zoológico Municipal. A atividade e os materiais são gratuitos. A oficina começa às 14 horas e é indicada para pessoas acima de 8 anos. As vagas são limitadas.

A partir das 15 horas, o respeitável público contará com a magia e a animação da Cia Tramp de Palhaços que apresentará o espetáculo “Lechuga Circus – O Encontro”. A apresentação mostra o universo dos artistas mambembes que perambulam pelas cidades do Brasil e levam consigo o maravilhoso mundo do circo.

A peça transita por esquetes circenses que atravessam o tempo, mas que são transportadas para os dias atuais. Os atores criam uma enorme confusão ao tentarem se passar por artistas, variando entre erros e acertos e se divertindo com os objetos que encontram.

“Lechuga Circus” é uma promoção do Circuito Cultural Paulista, programa do Governo do Estado de São Paulo que busca difundir a cultura. O programa é executado pela Associação Paulista dos Amigos da Arte (APPA), numa parceria entre a Secretaria de Estado da Cultura e a Secretaria Municipal de Cultura.

Da Redação

Foto – Divulgação