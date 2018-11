‘Cordas da Estação’ integra Mostra de Encerramento das Oficinas

O Salão de Exposições da Estação Cultura Deca Ruette será palco do concerto “Cordas da Estação”, que integra a Mostra de Encerramento das Oficinas Culturais. A atração será nesta quinta-feira, dia 29, às 20 horas, com entrada gratuita.

O grupo é formado por alunos de teoria musical e cordas friccionadas do maestro Misael Salustiano. O repertório da apresentação é eclético, com canções para todos os gostos e ouvidos: natalinas, clássicas e populares.

“Durante o ano, os alunos tiveram aulas de violino, viola clássica, violoncelo e contrabaixo acústico, voltadas à prática de orquestra, possibilitando a eles ingressar em grupos musicais diversos”, disse a secretária de Cultura, Cris Anovazzi.

No repertório, estão clássicos como The Phantom of Ópera, Frere Jacques, Jingle Bells, O Menino da Porteira, Edeste Fidélis, We Wish you a Merry Christmas, Frenck Folk Song, Deck in The Hall, Joy to The Word, Marcha in D Majore, Evidências e Jingle Bells Rock.

Mostra

A Mostra de Encerramento das Oficinas Culturais contará com cerca de 900 trabalhos – obras e apresentações de mais de 1.500 alunos do programa coordenado pela Secretaria de Cultura. Desde o início do ano, foram oferecidos 70 cursos nas áreas de artes plásticas, artesanato, teatro, dança, música, arte performance, libras e literatura.

Entre os dias 4 e 6 de dezembro, serão realizadas aulas abertas de artesanato. Para participar, os interessados devem comparecer pessoalmente à Estação Cultura até sexta-feira, dia 30, das 8 às 22 horas, apresentando documento de identidade.

