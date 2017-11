Copa Mundial de Tênis Feminino começa neste sábado (25) com disputas do quali

A Copa Mundial de Tênis Feminino do Noroeste Paulista Etapa B, que vai reunir tenistas brasileiras, da Argentina, dos Estados Unidos e de Trinidad e Tobago, tem início com as disputas do qualifying neste sábado (25) e domingo (26) nas quadras de saibro do Clube de Tênis de Catanduva. A chave principal tem início na segunda-feira (27). A competição – que tem entrada gratuita ao público, vale pontos no ranking da WTA (Associação de Tênis Feminino). A final está marcada para o dia 3 de dezembro (domingo).

Entre as atletas confirmadas está a paulistana Nathaly Kurata, 24 anos, campeã neste ano dos torneios futures, em Campos do Jordão e São José dos Campos, e que será a cabeça de chave número 1. Eduarda Piai, de Marília, e Erika Drozd Pereira, de Jundiaí, serão as cabeças 2 e 3, respectivamente. A catanduvense Caroline Furlaneto vai disputar o quali. Da argentina estão confirmadas na chave principal as tenistas Carla Lucero e Sofia Luini, enquanto que Yolande Leacock será a representante de Trinidad e Tobago. Os Estados Unidos vai contar com Jane Wasserson (na chave principal), além das irmãs Zora e Althea Hudson na fase classificatória.

A Copa Mundial de Tênis Feminino do Noroeste Paulista Etapa B acontece através da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado de São Paulo/Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude, a organização é da Associação Desportiva Ateneu Mansor. Os patrocínios são da Usina Colombo Açúcar Caravelas, Levity e Cozimax. O torneio conta com o apoio do Clube de Tênis de Catanduva, Correios, Federação Internacional de Tênis, da Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Paulista de Tênis.

Da Redação

Crédito das imagens: Vinicius de Paula/Todo Sports