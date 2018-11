Copa de Futebol Amador terá confrontos entre 16 equipes

A Copa Catanduva de Futebol Amador contará com a participação de 16 equipes, a maioria da cidade, além de participantes da região, como Catiguá, Ariranha e Agudos.

Pelo segundo ano consecutivo, o evento esportivo está sendo organizado pela Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt). A iniciativa visa promover a prática da modalidade que tem se fortalecido no município.

Conforme o regulamento da competição, as equipes serão divididas em chaves de quatro grupos. As duas melhores equipes de cada grupo passarão para as oitavas de final, semifinal, até chegar à final.

Haverá premiação com entrega de troféus e medalhas para quem ficar em primeiro ou segundo lugares. O terceiro colocado ganhará uma bola de futebol.

As partidas iniciais terão confrontos entre Ronaldo Despachante e Atlético Bom Pastor, no Estádio Silvio Salles, e Bola de Ouro contra Catiguá, no campo do Conjunto Esportivo Anuar Pachá.

Neste domingo, dia 11, às 10h15, serão dois jogos no Silvio Salles: Bar do Gordo x Porto Valente e J.P Imóveis x Gavioli. No mesmo horário, duas partidas no Conjunto Esportivo: Solo Sagrado II x Chuteira de Aço e A.C Imulecada x Toldos São Paulo.

A fase continua no final de semana seguinte com jogos entre Portuguesinha Imperial e Borússia, no Silvio Salles, às 16 horas do sábado (17), e ainda Elétrica Valter contra Santa Fé, no Conjunto Esportivo, no mesmo horário.

Participantes

Ronaldo Despachante, Atlético Bom Pastor, A.C. Imulecada, Catiguá, Toldos São Paulo, Bola de Ouro, J.P imóveis, Gavioli, Bar do Gordo, Porto Valente, Portuguesinha Imperial, Borrúsia, Solo Sagrado II, Chuteira de Aço, Elétrica Valter e Santa Fé.

Da Redação

Foto – Divulgação