Contra desastres, Defesa Civil vistoria 77 imóveis em 2017

Levantamento divulgado pela Defesa Civil de Catanduva demonstra que o órgão vistoriou 77 imóveis em 2017. Na maioria das vezes, as ocorrências resultaram de denúncias por populares ou equipes da Prefeitura. A avaliação técnica é realizada por engenheiro que analisa se os locais oferecem algum risco aos moradores.

Nesse contexto, seis áreas e imóveis acabaram interditados ao longo do ano passado. Uma das frentes de maior repercussão foi a indicação para urgência em obras de recuperação estrutural no prédio da Previdência Social, no início da rua Brasil, depois que laudo pericial atestou problemas no imóvel.

Recentemente, a Defesa Civil recebeu documentos que contêm o histórico das providências executadas. O material está em análise, visando à liberação para encerramento da reforma e da ocorrência.

Outra situação que teve atuação marcante da Defesa Civil foi a queda da ponte localizada na avenida Eng. José Nelson Machado, em decorrência de forte chuva que atingiu a cidade. Na ocasião, Estado e União reconheceram situação de emergência, com base em projeto elaborado pelo órgão em trabalho conjunto com a equipe da administração municipal.

Do total de prédios alvos de vistoria ao longo do ano passado, um dos casos levados ao Ministério Público com notificação para ser demolido está localizado no Jardim Paraíso. Em outra situação, a equipe acompanha os desdobramentos para início de reforma em uma casa já interditada, localizada no Jardim Vertoni.

O relatório da Defesa Civil aponta ainda que 11 ocorrências de menor proporção tiveram intervenção do órgão e foram prontamente resolvidas em 2017. Uma delas foi a queda de uma marquise na praça 9 de Julho. No período, também foram registradas mais de 20 quedas de árvores em áreas de risco.

Foco

A Defesa Civil tem atuação preventiva, destinada a evitar ou minimizar impactos de desastres naturais e incidentes tecnológicos. Em Catanduva, a intervenção de integrantes do órgão tem ocorrido com mais frequência em dias de fortes chuvas.

Os fiscais fazem mapeamento de áreas de risco, como alagamentos, causados, principalmente, por enxurradas em determinados pontos da cidade.

Da Redação

Foto – Assessoria de Comunicação/Prefeitura de Catanduva