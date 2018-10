Construção de galerias de águas pluviais terá investimento de R$ 2,6 milhões

A Prefeitura de Catanduva anunciou que investirá até R$ 2.675.840,79 em obras de construção de galerias de águas pluviais em pontos críticos da cidade. As melhorias serão feitas nas ruas Ibiraci, no Cidade Jardim, Antônio Girol, nas proximidades do Parque Glória, Mongaguá, no Jardim Alpino, e Altair, na Vila Celso.

As galerias, ou bocas de lobo, são fundamentais para a captação da água da chuva e o direcionamento em tubulação para córregos e rios. A falta delas causa alagamentos e erosões. É o caso da rua Ibiraci, no Cidade Jardim, onde o serviço já começou. No local, serão investidos R$ 385.215,56 em obras que devem se prolongar por 120 dias.

“É uma erosão antiga e que causa transtornos aos moradores daquela região, que esperam por essa obra há bastante tempo. O material está chegando e os serviços já estão em andamento”, explicou o secretário de Obras.

Na rua Antônio Girol, as galerias serão construídas entre a rua Colina e a avenida Daniel Soubhia. O investimento será de R$ 986.460,06. A empresa vencedora, Maria Santa Locação e Obras Ltda EPP, terá 180 dias para a execução dos serviços.

Além dessas, segue em andamento a concorrência para a execução de galerias da rua Mongaguá, no Alpino, cuja previsão de investimentos é de R$ 748.643,46. O serviço será realizado entre as ruas Campos do Jordão e Poços de Caldas com término de 180 dias, a partir da definição da empresa e emissão da ordem de serviço.

Por fim, também prossegue o certame para a construção de galerias na rua Altair, outro ponto de alagamentos, cujos valores estão previstos em R$ 555.521,71. O prazo de execução da obra é de 150 dias, a partir da ordem de serviço.

As informações sobre as licitações podem ser consultadas no Portal Transparência, no campo Licitações e Contratos. O acesso é pelo www.catanduva.sp.gov.br.

Da Redação

Foto – Divulgação