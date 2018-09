Consirc abre processo seletivo para 81 cargos no Samu

O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Região de Catanduva (Consirc) abriu o processo seletivo nº 001/2018 para preencher 81 cargos do quadro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A contratação é temporária, com vigência de dois anos, podendo ser prorrogada por igual período.

As vagas disponíveis são para auxiliar administrativo (3 vagas), auxiliar de serviços gerais (3), enfermeiro (8), farmacêutico (1), médico socorrista (12), motorista socorrista (22), técnico auxiliar de regulação médica (16) e técnico de enfermagem (16). Os salários variam entre R$ 1.099,53 e R$ 7.916,63.

As inscrições devem ser preenchidas exclusivamente pela internet, no site http://www.glconsultoria.com.br, de 13 a 27 de setembro. O período poderá ser prorrogado por necessidade de ordem técnica ou operacional.

O candidato terá de preencher o formulário de inscrição por completo, imprimir o boleto e efetuar o pagamento referente à inscrição na rede bancária. O valor da inscrição é de R$ 12,10 (nível fundamental), R$ 14,59 (ensino médio) ou R$ 18,31 (ensino superior).

O processo seletivo constará de prova de múltipla escolha de caráter eliminatório e classificatório para todos os empregos públicos. No caso dos cargos que exigem nível superior, além da realização da prova objetiva de múltipla escolha, será realizada a prova de títulos de caráter classificatório.

Para a função de motorista socorrista, além da prova de múltipla escolha, será realizada a prova prática de habilidades operacionais e técnicas de caráter eliminatório e classificatório. A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 21 de outubro de 2018, com locais e horários a serem definidos.

Os detalhes do processo estão no edital publicado na edição digital da Imprensa Oficial do Município desta quarta-feira, dia 12, e também podem ser conferidos nos site do Consirc (www.consirc.sp.gov.br) e da GL Consultoria.

Assessoria de Comunicação/Prefeitura de Catanduva