Conselho reforça foco na saúde para Parada LGBT de Catanduva

O presidente do Conselho Municipal dos Direitos LGBT de Catanduva, Vasco da Gama, participou de reunião na capital paulista com integrantes do Comitê de Planejamento do Encontro de Organizações de Paradas LGBTI+ do Estado de São Paulo e a equipe do Centro de Referência e Treinamento DST/Aids-SP(CRT-SP).

O encontro reunirá as principais organizações de paradas do Orgulho de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros e Transexuais (LGBT) do Estado de São Paulo, no mês de dezembro. O objetivo é criar agenda comum, unificar ações de enfrentamento das dificuldades de cada organizador e fortalecer direitos da população LGBT.

Haverá debate entre os organizadores de paradas, gestores e coordenadores dos Programas Municipais de IST/Aids e do CRT-SP para ampliar o tema “As paradas como estratégia para a superação da epidemia de HIV/Aids”, com uma reflexão e conscientização sobre PrEP, PEP, I = I e pessoas vivendo com HIV/Aids.

“Vivemos um momento histórico crítico em que precisamos de união para o enfrentamento das constantes violações dos direitos humanos a que LGBTs continuam sujeitos. Mesmo sabendo que o quadro atual é significativamente melhor do que há vinte anos”, comenta o presidente do CMD-LGBTs de Catanduva, Vasco da Gama.

Ele reforça as dificuldades ao organizar paradas e celebrar a diversidade LGBT, onde se promove o diálogo das marchas com o Poder Público. “Envolver as temáticas da saúde, educação, direitos e segurança nas paradas é a oportunidade para levarmos tudo isso a um pedestal importante na discussão de políticas públicas”.

Da reunião em São Paulo, o presidente do CMD-LGBTs também trouxe certa de 8 mil insumos, preservativos e material impresso para ser distribuído durante a Parada do Orgulho LGBT de Catanduva. O evento também abrirá espaço para testagem rápida de IST/Aids, com atuação da equipe da Secretaria Municipal de Saúde.

Parada em Catanduva

A Parada do Orgulho LGBT vai encerrar a 11° Semana da Diversidade no dia 18 de novembro, trazendo o tema saúde para brilhar na avenida pelo slogan “Cuide-se bem, LGBT saudável é um direito e garantia de um futuro colorido”. A manifestação é uma realização do grupo Reveja, com apoio do Conselho LGBT e Prefeitura de Catanduva.

