Conjuntos Esportivos sediam Jogos Escolares do Estado

Os Conjuntos Esportivos Anuar Pachá, no Parque Iracema, e Prof.ª Elba Francischelli, no Gavioli, foram escolhidos para sediar etapas dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (Jesp). A atual fase da competição conta com a participação de alunos de escolas pertencentes à área de cobertura da diretoria regional de ensino de Catanduva. A jurisdição envolve 15 municípios.

Alunos se enfrentaram em provas de atletismo, na manhã desta terça-feira, dia 19. Estiveram representadas na rodada as escolas Paulo de Lima Corrêa e Alfredo Minervino, ambas de Catanduva, além de unidade de ensino de Ariranha, Santa Adélia e Novo Horizonte.

A próxima rodada terá provas no Gavioli, na manhã de hoje, dia 21. Entram em quadra equipes de modalidades coletivas: futsal e handebol. No mesmo dia, haverá partidas de basquete e vôlei, no Anuar Pachá. Os confrontos serão entre as diretorias de ensino de Catanduva e José Bonifácio.

Os classificados garantirão vagas para fase regional, com jogos em Votuporanga, no mês que vem. A fase final estadual ocorrerá em agosto. Catanduva já tem nomes garantidos na modalidade de xadrez, nas categorias individual e por equipe. As provas começaram a ser disputadas em abril, com alunos de 13 e 14 anos.

Da Redação

Foto – Divulgação