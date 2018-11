Confira a programação do Espaço de Brincar do Sesc Catanduva

O Espaço de Brincar do Sesc Catanduva vem ganhando cada vez mais destaque na programação da unidade. De um lado, são mobiliários, objetos e brinquedos, que oferecem desafios e permitem a livre movimentação da criança pelo espaço. De outro, ele recebe atividades esporádicas de caráter interativo e, preferencialmente coletivo, mediadas por educadores atentos à escuta ativa dos pequenos. As ações abrigam diferentes linguagens, abordagens e estratégias, de modo a estimular o imaginário e aumentar o repertório cultural das crianças.

A cada mês, cresce o número de alternativas de programação no Espaço, pois o Sesc Catanduva preza pela qualidade de propostas culturais e recreativas para as crianças menores de 6 anos, para que estas possam interagir com seus pais/responsáveis. Estes, são convidados a brincar com seus filhos no local e a usar os objetos que são disponibilizados gratuitamente, que estimulam e facilitam esta troca intergeracional.

Em novembro, mês em que se comemora o dia nacional da consciência negra (20 de novembro), a programação do Espaço começa no dia 3, sábado, com uma atividade literária: o grupo Olho d`Água apresenta “O griot me ensinou”. Os Griôs (na grafia do português) são indivíduos que tinham o compromisso de preservar e transmitir histórias, fatos históricos, conhecimentos e as canções de seu povo. Existem os griots músicos e os griots contadores de histórias.

Eles ensinavam a arte, o conhecimento de plantas e tradições, e, ainda, davam conselhos aos jovens príncipes. Vivem hoje em muitos lugares da África ocidental, incluindo Mali, Gâmbia, Guiné, e Senegal. Além disso, são responsáveis por transmitir a tradição e a cultura local. Nessa atividade, a Olho d’Água apresenta histórias, canta e compartilha jogos e brincadeiras ensinada por Griots, proporcionando ao público o contato e a experimentação de diversos instrumentos musicais de origem africana, tais como a kora (harpa tradicional africana), os djembes, as kalimbas e os mbiras.

Já no dia 4, domingo, o Sesc Catanduva traz outra atividade com a Olho d’Água, de modelagem em argila, baseada em um antigo costume africano do povo Xona, do Zimbábue. O povo Xona acredita que podemos conversar com a pedra e com o barro para entender no que estas matérias brutas querem se transformar pois acredita que o barro tem uma “alma” e que quem o maneja apenas o ajuda para que esta alma se revele. Neste sentido, a oficina propõe uma “conversa” silenciosa entre o barro e as mãos. No dia 10, sábado, mais contação de historias, vindas do longínquo oriente:” A semente da verdade” e “O rouxinol e o imperador da China”. Duas histórias clássicas que nos aproximam do oriente, divertem e fazem refletir sobre temas universais, com a Cia. d’Ele de Teatro.

No domingo 11, brincadeira de capoeira para as crianças, com essa dança/luta de origem africana que encanta a todos: CriançAngola. A Angola é o estilo de capoeira original, praticado pelos afrodescentendes, caracterizada por ser mais lenta, composta de movimentos furtivos e executados de modo rasteiro. No Sesc Catanduva, a vivência utiliza o repertório da capoeira Angola para potencializar o estado de brincadeira, jogo e dança, de maneira alegre e libertadora. A prática da capoeira Angola propõe um corpo em estado de jogo e alegria. Assim como no jogo da capoeira, para a criança é natural, por exemplo, se relacionar com o chão, virar de ponta cabeça, mover-se como alguns animais. Com Guga Cacilhas, professor de Capoeira Angola. Guga é ator, poeta e palhaço. Co-fundador do grupo circense Família Burg. A atividade se repete também no domingo 25.

No dia 18, domingo, a programação do Espaço de Brincar traz uma programação musical e divertida: “Roda Cantada – Ritmos do Brasil” As crianças e seus responsáveis serão convidadas a participar da roda cantada, com ritmos tradicionais brasileiros, tais como (coco-de-roda, ciranda e samba-de-roda), na qual está presente a poesia de improviso.

PROGRAMAÇÃO

Contação de história: O griot me ensinou – Em alguns povos do continente africano são chamados “Griots”, os músicos contadores de histórias; são pessoas muito sábias, responsáveis por manter viva as histórias e as culturas de seus povos. Nesta contação, a Cia. Olho d’Água apresenta histórias, canta e compartilha jogos e brincadeiras que o Griot os ensinou, proporcionando ao público o contato e a experimentação de diversos instrumentos musicais de origem africana como a kora (harpa tradicional africana), os djembes (tambores), kalimbas e mbiras.

Dia 3, sábado, às 16h | Grátis | Classificação: Livre.

Modelagem na argila – Inspirados na cosmovisão do povo Xona do Zimbábue, dialogando com a história: “Nyangara, a Cobra Curandeira”, a vivência propõe que o público “converse” com a argila, dando a ela a forma desejada. O povo Xona acredita que podemos conversar com a pedra e com o barro para entender no que estas matérias brutas querem se transformar… eles acreditam que o barro tem uma “alma” e que quem o maneja apenas o ajuda para que esta alma se revele…. neste sentido, a oficina propõe uma “conversa” silenciosa com o barro, com as mãos.

Dia 4, domingo, às 16h | Grátis | Classificação: Livre.

Contação de história: Duas histórias do oriente – Um contador de histórias surge e traz em sua mala duas contações: “A semente da verdade” e “O rouxinol e o imperador da China”. Duas histórias clássicas que nos aproximam do oriente, divertem e fazem refletir sobre temas universais.

Dia 10, sábado, às 15h | Grátis | Classificação: Livre.

CriançAngola: Capoeira e Criança – Vivência que utiliza o repertório da capoeira Angola para potencializar o estado de brincadeira, jogo e dança, de maneira alegre e libertadora. A prática da capoeira Angola propõe um corpo em estado de jogo e alegria. Assim como no jogo da capoeira, para a criança é natural, por exemplo, se relacionar com o chão, virar de ponta cabeça, mover-se como alguns animais. Com Guga Cacilhas, professor de Capoeira Angola. Guga é ator, poeta e palhaço. Co-fundador do grupo circense Família Burg.

Dias 11, domingo, às 11h30 | Grátis | Classificação: Livre.

Dias 25, domingo, às 15h30 | Grátis | Classificação: Livre.

Roda cantada: ritmos do Brasil – As crianças e seus pais/responsáveis serão convidadas a participar da roda cantada com ritmos tradicionais brasileiros como (coco-de-roda, ciranda e samba-de-roda), na qual está presente a poesia de improviso.

Dia 18, domingo, às 11h30 | Grátis | Classificação: Livre.

