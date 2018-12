Confira dicas de segurança para iluminação do seu Natal

Nesta época do ano, casas, prédios, ruas e avenidas, praças e até automóveis se cobrem de luz e cor para saudar essa verdadeira ‘festa das luzes’ que é o Natal. Mas é preciso tomar cuidado para evitar que a iluminação e os enfeites natalinos provoquem acidentes, como choques elétricos, curtos-circuitos e incêndios, e também com o desperdício de energia elétrica.

Mesmo sendo novos, é preciso uma atenção especial para prevenir acidentes elétricos. “O primeiro cuidado é escolher produtos de boa qualidade. Todas as informações de segurança estão nas embalagens, além de indicações de potência, tensão e as corretas instruções de uso”, explica Fernando Bombarda de Moraes, engenheiro de Segurança da Energisa Sul-Sudeste.

O engenheiro também alerta para prevenção dos riscos de incêndios. “Evite colocar vários equipamentos em uma mesma tomada, fazendo uso de ‘T’, também chamado de benjamin, pois pode haver sobrecarga de energia ou aquecimento, que gera perda de energia e aumento no valor da conta. Outra medida importante é fazer uma revisão nas instalações elétricas, contando sempre com um eletricista capacitado. É de extrema importância que os equipamentos elétricos não fiquem de materiais inflamáveis como papel, papelão, tecido, isopor, madeira ou plástico”.

Também é preciso ficar atento para evitar que os choques aconteçam. “É preciso verificar a possível existência de fios desencapados, com a parte metálica aparente. Com a capa de proteção, evitam-se choques e fuga da corrente elétrica, que é desperdício de energia. Se o material a ser usado foi comprado ano passado ou em anos anteriores, ligue o sinal de alerta: verifique se esse material está em condições de uso, se ele está ou não desgastado”, destaca Fernando.

Para contribuir com a segurança e também com a economia de energia, escolha equipamentos com menor potência e dê preferência às lâmpadas de LED, elas são mais eficientes, com brilho intenso e duram mais que as convencionais. “O uso consciente também é muito bem-vindo: só ligue os equipamentos quando houver, de fato, necessidade”, enfatiza o engenheiro.

E tem mais dicas para que essa época seja a mais tranquila possível:

– Evite colocar luzes e piscas-piscas em estruturas metálicas, pois elas podem conduzir energia caso haja algum tipo de fuga de eletricidade no equipamento e provocar choque elétrico;

– Luzes em áreas externas devem ser instaladas de modo que não haja possibilidade de contato das pessoas com a fiação elétrica. Pois estando sob os efeitos da chuva, do sol e do vento, pode haver um desgaste dos fios e aumentar riscos de acidentes. Lembrando que o serviço deve ser sempre executado por profissionais capacitados. E nunca instale nada perto da rede de energia;

– É importante que material comprado seja atestado pelo Inmetro;

– Para evitar desperdício de energia, desligue os aparelhos e enfeites de Natal quando sair de casa ou na hora de dormir;

– Evite deixar a instalação em área sujeita à chuva ou alagamento;

– Mantenha os fios fora do alcance das crianças.

Da Redação

Foto – Divulgação