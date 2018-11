Conferência Intermunicipal propõe novas ações para a proteção da infância e adolescência

Urupês sediou a XI Conferência Municipal e a I Conferência Intermunicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que aconteceram no Centro de Convivência do Idoso, na última terça-feira (6). É a primeira vez que as três cidades da comarca – Irapuã, Sales e Urupês – se reúnem dessa maneira para avaliar as necessidades e propor, conjuntamente, formas para melhorar a disponibilidade dos serviços oferecidos para crianças e adolescentes nos municípios.

A Conferência contou com a palestra da advogada Carla Elisa Chaves sobre o tema “Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências”. Posteriormente, os participantes do evento se dividiram em equipes para avaliar e propor novas ações dentro da realidade de cada município. Essas propostas foram resumidas, lidas em plenária e, agora, serão compendiadas para seguirem como projetos para a Conferência Estadual.

Para o Secretário de Desenvolvimento Social de Urupês, Alison Paulo da Silva, “foi um momento ímpar para discutir e propor ações que fortalecem as políticas públicas à infância e adolescência”. E completou: “São espaços democráticos como esses que fortalecem as relações e colaboram para uma sociedade mais justa e participativa”.

Estiveram presentes gestores da Assistência Social e representantes dos Conselhos Municipais dos Direitos das Criança e do Adolescente (CMDCA) das três cidades, membros da direção de escolas, alunos e membros da sociedade civil.

Da Redação

Foto – Divulgação