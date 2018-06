Concurso ‘Poetas da Região’ elege ganhadores neste sábado 9

A Secretaria Municipal de Cultura divulgará neste sábado, dia 9, os nomes dos ganhadores do concurso “Poetas da Região”. O evento foi promovido em parceria com o Grupo de Poesias Guilherme de Almeida e terá encerramento na Biblioteca Municipal, a partir das 16 horas. A entrada é gratuita.

Mais de 200 poesias foram inscritas no concurso. Do total, 30 classificaram-se para a final, sendo 15 em cada categoria: infantojuvenil e adulto. Os finalistas são da cidade de Catanduva, Itajobi, Pindorama, Palmares, Paraíso e São José do Rio Preto.

Os três primeiros colocados em cada categoria receberão troféu e premiação em dinheiro de R$ 500, R$ 400 e R$ 300, respectivamente. Haverá também menção honrosa concedida pelos jurados à poesia de destaque na competição.

Durante a final do concurso, haverá sarau com as poesias finalistas, que serão interpretadas por seus autores ou indicados por eles. Além das declamações, haverá intervenção do Grupo Flor de Chita e apresentação musical com Martha e Sula Ocon.

