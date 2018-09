Concurso da Educação terá ônibus extras neste domingo

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU), e a Jundiá Transportadora disponibilizarão ônibus extras no próximo domingo, dia 30, para o atendimento dos candidatos ao concurso público da Secretaria de Educação. As provas serão aplicadas no campus do Imes Catanduva.

As linhas do Jardim Alpino e Amêndola, com saídas às 7h e 7h15 do Terminal Urbano Gerson Gabas, farão o percurso até o Imes Catanduva, excepcionalmente. Às 7h30, será disponibilizado um ônibus especial, com trajeto específico para a unidade de ensino onde será realizado o exame, com saída também do Terminal.

No retorno, a linha Jardim Alpino sairá do Imes em dois horários, às 11h e 12 horas. Posteriormente, às 13h15, um ônibus estará disponível para o trajeto da volta dos candidatos. O retorno é pela rua Brasil.

O concurso dispõe de 54 vagas, sendo 28 vagas para diretor de escola, seis para vice-diretor e 20 vagas destinadas ao cargo de coordenador pedagógico. Os aprovados receberão entre R$ 3.622,68 e R$ 3.652,01, de acordo com o cargo ocupado. Cada funcionário terá de cumprir a carga horária de 40 horas semanais.

Para os cargos de diretor e vice-diretor, o exame será aplicado no Bloco 1 do Campus. Aos que concorrem às vagas de coordenador pedagógico, as provas serão no Bloco 2. A abertura dos portões será às 8 horas, com fechamento às 8h30.

Não esqueça

Os candidatos devem estar munidos de documento original de identidade, como RG ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e comprovante de pagamento do boleto bancário.

