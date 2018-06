COMUNICADO – INTERDIÇÃO EM 14/6/2018

A SAEC (Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva) informa a toda população que nesta quinta-feira, dia 14, realizará substituição de ramal de água na rua Maranhão, 381. A ligação será feita pela rua Pernambuco, via que será interditada no trecho entre as ruas Brasil e Maranhão.

A interdição ocorrerá, temporariamente, entre às 7h e 11 horas. Em caso de chuvas, o serviço poderá ser adiado.

A SAEC solicita aos moradores que evitem o trecho citado durante o período de realização da obra.

Da Redação