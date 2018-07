Comissão Organizadora lança cartaz e programação do 54º Festival do Folclore

A Comissão Organizadora do 54º Festival do Folclore da Estância Turística de Olímpia realizou o lançamento do cartaz e da programação oficial do evento, que ocorrerá de 4 a 12 de agosto. A cerimônia, realizada no saguão do Gabinete Executivo, contou com a presença do prefeito, Fernando Cunha, da presidente da Comissão Organizadora, secretária de Cultura, Esportes e Lazer, Tina Riscali, secretários municipais, jornalistas e veículos de comunicação de Olímpia e região e colaboradores e apreciadores do Festival do Folclore.

Pelo segundo ano consecutivo, tanto o cartaz quanto a programação foram lançados a um mês do início da festa. O material publicitário traz nesta edição o Terno de Congada Chapéu de Fitas, um dos grupos folclóricos mais tradicionais de Olímpia, tendo como destaque seu fundador e coordenador, Capitão José Ferreira. As fotos são do fotógrafo olimpiense Jeferson de Freitas.

O presidente da Associação Olimpiense de Defesa do Folclore Brasileiro, Davi Mendes, discorreu sobre a programação cultural da festa. De acordo com ele, o Fefol de 2018 terá a participação recorde de 1.800 artistas, que compõem 54 grupos de 17 estados brasileiros. Serão 15 agremiações inéditas. “Importante dizer que do total de 54 grupos, 36 são folclóricos e 18 parafolclóricos, o que nos deixa muito tranquilos em relação à preservação da cultura de raiz”, disse o presidente.

O EVENTO

Considerado um dos festivais mais importantes do país, a 54ª edição do Festival do Folclore de Olímpia terá como tema de abertura: Festa de um povo “Cabe o mundo inteiro no balaio brasileiro”. A programação do evento inclui danças, palestras, gincanas, oficinas de brinquedos tradicionais infantis, exposição de artesanato, festival de violeiros, culinária brasileira, desfile, apresentações de escolas, peregrinações pela cidade e muito mais. A estimativa é de cerca de 100 mil pessoas passem pelo Recinto do Folclore durante os nove dias de festa.

O 54º Festival do Folclore de Olímpia é realizado pela Prefeitura da Estância Turística de Olímpia, por meio da secretaria de Cultura, Esportes e Lazer, em parceria com a Associação Olimpiense de Defesa do Folclore Brasileiro e com o Governo do Estado de São Paulo. O evento tem apoio ainda do Proac (Incentivo à Cultura do Estado de São Paulo) e da Guarani – Mais que Açúcar.

