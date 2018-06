Comissão do Comdu estuda melhorias em novo projeto viário

A comissão de trabalho formada pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (Comdu) iniciou os estudos sobre o projeto do polêmico novo traçado viário proposto pela Prefeitura de Catanduva. A intenção do grupo técnico é avaliar possíveis impactos da obra e propor melhorias.

Nesse primeiro encontro, o arquiteto Carlos Bittencourt Ribeiro foi eleito presidente da comissão, tendo o engenheiro civil e professor Antônio Augusto Frigério como relator. Ao todo, nove pessoas compõem a equipe, sendo três ligadas à administração municipal. O vereador Luís Pereira da Conceição é o representante da Câmara.

De acordo com Ribeiro, a comissão focará seus estudos nas áreas de influência das obras com intuito de propor novas soluções que possam facilitar a vida do cidadão, além de mediar o processo junto à sociedade civil e instituições envolvidas – moradores, comerciantes, empresários, ACE, Sincomercio, OAB e outros.

A composição de uma comissão especial de trabalho está previsto no Regimento Interno do Comdu, estabelecido no decreto nº 5.630/2010. O conselho tem 27 integrantes no total, sendo oito representantes da Prefeitura, um da Câmara.

Da Redação

Foto – Divulgação/Comunicação/Prefeitura de Catanduva