Começa a pavimentação da área externa da Radioterapia/HCC

Funcionários da empresa Susman – construção e manutenção já iniciaram a colocação do piso de concreto intertravado e a pavimentação no entorno do Serviço de Radioterapia/Hospital de Câncer de Catanduva/HCC, que abrigará o estacionamento para pacientes, médicos e funcionários.

Além disso, foi instalada a porta blindada para vedação entre a casamata e a sala de controle. A porta maciça, com quase três metros de altura em chumbo, fornece segurança a todos os funcionários, acompanhantes e pacientes em tratamento no local.

No dia 31 de outubro, cerca de cinco funcionários começavam a executar o processo de limitação da área a ser pavimentada (lado externo direito) com blocos de cimento. A primeira etapa das obras externas deve levar entre duas a três semanas para conclusão, segundo previsões da equipe de engenharia responsável.

Da Redação

Foto – Assessoria/FPA