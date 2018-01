Com classificação garantida, Novorizontino enfrenta o Santos pela Copa SP

Após a segunda vitória consecutiva na Copa São Paulo, quando enfrentou o América-RN e venceu por 2 a 0, o Grêmio Novorizontino garantiu sua classificação para a segunda fase do campeonato. Nesta segunda-feira (8), a equipe entrará em campo novamente, dessa vez, para enfrentar o Santos, às 21h, no Jorjão. O Tigre do Vale segue com 6 pontos na competição e continua na liderança do Grupo 4 ao lado do Peixe.

O técnico William Sander espera por uma grande partida no Jorjão: “Será um clássico, contra uma equipe grande. Vamos seguir com nosso ritmo, executando o futebol que estamos fazendo durante toda essa temporada, e se tudo der certo, conseguir a classificação em primeiro lugar. Aproveito novamente para pedir que a torcida venha nos apoiar e nos fortalecer novamente. A presença de todos é muito importante para nossa equipe. “, finalizou.

Durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a entrada no Jorjão é gratuita.

Da Redação

Foto – Tomas Januzzi/Grêmio Novorizontino