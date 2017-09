Colisão causa queda no fornecimento de energia elétrica em Catanduva

Uma colisão de um carro contra um poste na Avenida José Nelson Machado, neste domingo (17), ocasionou a queda no fornecimento de energia elétrica em Catanduva. O fato, registrado às 5h49, afetou moradores da Vila Industrial e do Juca Pedro. Mais de cinco mil consumidores foram prejudicados.

A Energisa Sul-Sudeste emitiu um comunicado sobre o assunto. Confira:

A Energisa Sul-Sudeste informa que a interrupção no fornecimento de energia que atingiu parte da Vila Industrial e do bairro Vila Juca Pedro, em Catanduva, por volta das 5h49 da manhã deste domingo (18/9), foi ocasionada por um veículo que abalroou um poste de energia localizado nas esquina da avenida Jose Nelson Machado com Rua Colômbia, provocando sérios danos à estrutura da rede elétrica responsável por atender ambas as localidades. A empresa realizou manobras nas redes de energia restabelecendo o fornecimento para 5.412 clientes e os técnicos da distribuidora realizaram procedimentos de reparo e restabelecer o atendimento aos demais clientes atingidos.

A empresa conta com a compreensão de todos. Em caso de necessidade, os clientes podem entrar em contato com a distribuidora pelo telefone 0800 70 10 326. A ligação é gratuita.

Da Redação

Foto – Divulgação