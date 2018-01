Colesterol, nem sempre um vilão

O colesterol é um tipo de gordura que tem uma grande influência sobre o corpo. E, em níveis satisfatórios, faz com que o corpo se desenvolva com saúde. Esse mesmo colesterol também está presente no alimento, porém, seu consumo externo precisa ser feito com responsabilidade e controle, pois em excesso, a gordura pode causar danos à saúde.

A cooperada e cardiologista, Dra. Fabia Carla Guidotti, explicou que o colesterol está ligado ao desenvolvimento do corpo. “A gordura auxilia na formação do corpo humano, desenvolvendo mecanismos de defesa e protegendo de algumas doenças cardíacas ou cerebrais”.

Quem tem casos de colesterol alto na família, segundo a cooperada, é importante fazer a prevenção e o tratamento. “A doença pode ser hereditária, por isso há tantos casos de crianças com colesterol alto, que nem sempre está ligado somente ao peso em excesso”, completou.

Colesterol bom

O colesterol que nasce no corpo humano é essencial para:

– Desenvolvimento das membranas das células;

– Formação de hormônios sexuais masculino e feminino;

– Formação da tireoide;

– Formação do ácido biliar;

– Processo da digestão;

– Mecanismo de defesa corporal;

– Proteção de doenças cardíacas e cerebrais.

Colesterol ruim

Está presente em alimentos gordurosos e até em alguns medicamentos, por isso, é importante buscar um acompanhamento médico nesses casos.

Para controlar o colesterol ruim e até para evita-lo que ele se desenvolva é necessário:

– Ter uma alimentação balanceada;

– Fazer exercícios físicos;

– Medicamentos específicos (no caso de pessoas que precisam de um tratamento médico);

– Quem tem casos de colesterol alto na família, é recomendável se consultar com um médico a partir dos 20 anos.

Da Redação

