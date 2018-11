Clube de Tênis Catanduva recebe Papai Noel nesta sexta-feira

Época cheia de magia e de expectativa por parte das crianças, o clima de Natal também chega ao Clube de Tênis Catanduva, que realiza nesta sexta-feira, dia 23 de novembro, a partir das 19h30, o espetáculo “Luzes de Natal” para receber o Papai Noel.

Segundo o presidente do CTC, Christian Pardo Pizarro, já virou tradição realizar a chegada do Papai Noel no clube, principalmente para envolver os associados na magia do Natal.

“A cada ano promovemos uma festa diferente, com teatros, musicais, e neste ano optamos por realizar um show de luzes, com a iluminação da árvore de Natal, grande queima de fogos e a chegada do Papai Noel para entreter as crianças, tirar fotos e ouvir seus pedidos”, destaca.

O evento acontece a partir das 19 horas, no espaço em frente à Choperia e é aberto também para não-sócios.

“Vamos contemplar tanto os associados quanto os não sócios, pois queremos trazer muitas crianças para se encantarem e se divertirem nessa noite mágica. Com certeza é um momento especial, principalmente para as crianças. Por ser sexta-feira, é uma oportunidade de já aproveitar a noite para apreciar nossa Choperia enquanto as crianças se divertem”, completa o presidente.

A entrada para sócios é grátis e para não-sócios é um litro de leite, que será destinado a uma institutição da cidade. Mais informações pelo telefone 17 3524-9300.

