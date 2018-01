Clube de Tênis Catanduva realiza Torneio de Tênis em comemoração aos seus 89 anos

Evento será de 26 a 28 de janeiro e terá premiação total de dez mil reais

O Clube de Tênis Catanduva está comemorando 89 anos neste mês de janeiro e, fazendo jus ao esporte que deu nome ao clube, a diretoria atual presidida pelo empresário Christian Pardo Pizarro decidiu por realizar um torneio de tênis, conforme explica o diretor de Tênis do CTC, Cesar Molinari. “O tênis é um esporte que se destaca no interior e, além dos diversos tenistas que temos como associados, recebemos constantemente vários torneios em nossas quadras, fortalecendo nossa tradição e nos firmando como referência. Por isso, decidimos por fazer esse torneio de tênis em comemoração ao aniversário do clube”, destaca.

Serão 16 atletas em ambas as modalidades – masculino e feminino – que disputarão em jogos de simples o prêmio total de R$10.000,00. “Os jogos acontecerão de 26 a 28 de janeiro (sexta a domingo) e o campeão receberá R$2.500,00, o vice R$1.500,00 e o terceiro e quarto lugar R$500,00 – para cada modalidade, masculino e feminino. É uma forma de comemorar, valorizar nossos atletas e incentivar o esporte”, ressalta.

Além disso, o nível técnico dos jogadores será bem alto, com confirmação de participação de atletas bem colocados no ranking brasileiro, o que proporcionará aos espectadores jogos de alta qualidade. “Devido à procura e como são vagas limitadas, devemos realizar um qualifying durante a semana, tendo os nomes das chaves principais para dar início ao torneio na sexta”, completa.

O torneio é realizado pelo Clube de Tênis Catanduva e conta com o apoio da Confederação Brasileira de Tênis, da Federação Paulista de Tênis e de escolas e academias de tênis da região. Para o presidente do CTC, Christian Pardo Pizarro, essa é mais uma oportunidade de estreitar a relação do clube com esse esporte tão tradicional e que já trouxe muitos prêmios para Catanduva. “Na última semana, realizamos a festa de aniversário do CTC e, agora, na área esportiva, vamos realizar este torneio de tênis. Precisamos valorizar o esporte e também o Clube de Tênis, que tem uma história de quase nove décadas e faz parte da vida de muitos catanduvenses”, finaliza.

Mais informações sobre o torneio podem ser obtidas na secretaria do CTC.

Da Redação

Foto – Divulgação