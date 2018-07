Clube de Tênis Catanduva realiza 1ª Feijoada com Demônios da Garoa

Mesas incluem buffet completo e show com banda tradicional do samba

Neste sábado, dia 14 de julho, o Clube de Tênis Catanduva apresenta a 1ª Feijoada do CTC, das 12h às 18h. A programação conta com o show da banda de samba nacionalmente conhecida, Demônios da Garoa, além do show de abertura com Projeto Raízes e a apresentação do DJ Ricardinho.

“Nós estamos muito felizes em realizar nossa primeira feijoada e a expectativa é grande, pois será um evento diferenciado, com feijoada e samba, uma combinação que tem tudo a ver e combina com o almoço de sábado”, destaca o presidente do CTC, Christian Pardo Pizarro.

As mesas estão à venda na secretaria do CTC e dão direito ao buffet completo (feijoada e bebidas alcoólicas e não alcoólicas), aos dois shows – haverá uma abertura com o projeto Raízes, de Catanduva, com apresentação do Demônios da Garoa na sequência – e também a um número para concorrer ao sorteio de uma moto 0 KM.

Com sucessos como Trem das onze, Tiro ao Álvaro, Samba do Arnesto, Saudosa Maloca, e muitos outros, a banda Demônios da Garoa garantirá um entretenimento de qualidade, com muito samba. Para a abertura, o Projeto Raízes traz o samba raiz, como conta o membro Marcelo Correa.

“Nós somos um projeto musical catanduvense que tem o samba como repertório base, e vamos fazer aquele esquenta animado antes do show do Demônios da Garoa”, ressalta. O DJ Ricardinho também fará parte da programação musical. “Estendo o convite a todos os nossos associados e também aos não sócios, pois é um evento que estamos realizando para Catanduva. Espero vocês no CTC, na nossa 1ª Feijoada. Venha se divertir, apreciar uma boa música e curtir bons momentos”, convida o presidente do CTC.

As mesas podem ser adquiridas na secretaria do CTC, por valores a partir de R$500,00 para quatro pessoas. Mais informações pelo telefone 17 3524-9300.

Agenda: 1ª Feijoada CTC com Demônios da Garoa

Data: 14 de julho

Horário: das 12h às 18h

Local: Salão Social – Rua Icém, 61.

Show: abertura com Projeto Raízes e show principal com Demônios da Garoa

Vendas: Mesas a partir de R$500,00 para 04 pessoas na secretaria do CTC

Informações: CTC ou pelo telefone 17 3524-9300

