Clube de Tênis Catanduva apresenta 2º Festival de Inverno

Dando continuidade aos eventos sociais do Clube de Tênis Catanduva, nesta sexta-feira, dia 06 de julho, a partir das 19h30, acontece o 2º Festival de Inverno do CTC, no salão social. O evento será aberto para sócios e não sócios e a entrada é um litro de leite.

As apresentações envolvem os alunos das aulas de Ballet, Hip Hop, Jazz e Ginástica Rítmica, e ao final haverá um mini show das princesas, com a Cia Criativa. De acordo com o presidente do CTC, Christian Pardo Pizarro, esta é uma forma de demonstrar o desenvolvimento das aulas.

“Nossos alunos têm se esforçado e ensaiado bastante para esse dia especial. É uma oportunidade de ver na prática a evolução de cada um dentro de suas habilidades e capacidades, além dos alunos se sentirem valorizados pela dedicação. Será lúdico e um momento de inspiração para aqueles que pensam em colocar as crianças em alguma das nossas aulas. Com certeza será um show”, destaca.

A entrada é gratuita e tanto sócios quanto não sócios podem participar. “Pedimos como entrada um litro de leite. Tudo que arrecadarmos será doado para instituições da cidade”, enfatiza o presidente.

Para alegria geral das crianças, no final haverá um mini show com as princesas, realizado pela Cia Criativa. “Esse será nosso presente para todas as crianças”, ressalta.

O evento será no salão social, e a expectativa é receber um grande público. “Mesmo com o jogo do Brasil acontecendo neste dia, esperamos a presença não só dos pais, mas também daqueles que apreciam a cultura em geral. Aproveito para convidar a todos para prestigiarem nosso Festival de Inverno”, completa.

Agenda: 2º Festival de Inverno do CTC

Data: 06/07

Horário: 19h30

Local: Clube de Tênis Catanduva (Rua Icém, 61)

Apresentações de Ballet, Hip Hop, Jazz e Ginástica Rítmica

Entrada: 1 litro de leite

Da Redação

Foto – Divulgação