Clube de Rodeio Os Bravos incentiva doação de sangue

Uma das ações mais esperadas pelos catanduvenses é a realização de doação de sangue para ganhar um ingresso para um dos dias do Catanduva Rodeo Festival. Ou seja, cada pessoa que realiza uma doação é presenteada com um ingresso diário para o rodeio de Catanduva. Este é o quarto ano que esta iniciativa é realizada.

Segundo o presidente do Clube de Rodeio, Lino Lima, o objetivo é ajudar o Hemonúcleo e incentivar a doação de sangue como um hábito. “Sabemos da importância que o rodeio tem para a cidade, então usamos essa força para também ajudar o próximo e conscientizar a população. E assim criamos essa ação em parceria com o Hemonúcleo, que já fica esperando essa época por ser uma forma de aumentar o estoque de sangue da unidade de Catanduva. Além disso, incentivamos as pessoas a doarem sangue e, quem sabe, tornar isso um hábito doando sempre que possível”, explica.

Porém, antes de fazer a doação, os interessados precisam preencher um cadastro na sede do Clube de Rodeio, conforme explica o diretor Marcelo Pendeza. “A partir de terça-feira, dia 27 de março, as pessoas poderão realizar o cadastro – que é obrigatório e deverá ser feito antes da doação – na sede do Clube de Rodeio, na Rua Olímpia, 1267. Então, a pessoa deve se dirigir ao Hemonúcleo de Catanduva e realizar a doação, retornando à sede com o atestado para poder ganhar o ingresso escolhido no ato do cadastramento. O prazo para doação e retirada do ingresso é até 06 de abril. Lembrando que são ingressos limitados por noite”, ressalta.

Este ano, serão disponibilizados 180 ingressos e os cadastros podem ser realizados a partir das 8h. “Além do rodeio e da festa em si, priorizamos valores como solidariedade e assistência, através de diversas ações, entre elas a doação de sangue e a queima do alho beneficente, por exemplo. E contamos também com a população, que nos ajuda a engajar essa campanha realizando as doações”, completa Pendeza.

Como participar:

1) Ir até a sede do Clube de Rodeio “Os Bravos” (Rua Olímpia, 1267) a partir de 27/03 (terça-feira) com os documentos pessoais e realizar o cadastro, que é obrigatório;

2) Fazer a doação de sangue no Hemonúcleo de Catanduva e solicitar o atestado de doação;

3) Apresentar o atestado na sede do Clube de Rodeio e retirar o ingresso para a data escolhida.

Requisitos para doação de sangue:

– Levar RG ou CPF;

– Menores entre 16 e 18 anos devem estar acompanhados de seus representantes legais (pai ou mãe);

– Não ingerir alimentos gordurosos ou bebida alcoólica um dia antes de doar.

A sede do Clube de Rodeio fica na Rua Olímpia, 1267, e funciona das 9h às 12h e das 14h às 19h. O Hemonúcleo de Catanduva está localizado na Rua Treze de Maio, 974 e atende de quarta a domingo, das 7h às 13h. Mais informações pelo telefone 17 3521-7013.

Da Redação

Foto – Divulgação